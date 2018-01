Taylor Swift : I Did Something Bad, prochain single extrait de Reputation ?

Lorsqu'il s'agit de défendre ses albums, Taylor Swift ne lésine jamais sur les moyens. On se souvient de 1989, de ses sept singles et des clips qui vont avec. Pour Reputation, Swift continue sa promotion. Pas plus tard que la semaine dernière, la chanteuse s'offrait un tour du monde avec Future et Ed Sheeran, jonglant entre karaoké et chorégraphies sur un yacht. Et bien évidemment, trois clips, ce n'est pas suffisant pour défendre un album comme Reputation. Alors que les fans spéculent sur le prochain single, il semblerait que Taylor Swift ait déjà une petite idée de la suite.

Ainsi, c'est I Did Something Bad qui serait en live pour succéder à End Game. Du côté des fans, on aurait voulu Delicate ou encore Getaway Car (nous, on aurait tout donné pour avoir Don't Blame Me mais, passons). Le plus beau dans l'histoire, c'est que ce morceau est, comme Look What You Made Me Do, une réponse à toutes les critiques reçues par Taylor Swift il y a quelques temps (en tête de liste, on retrouve bien sûr Kim Kardashian et Kanye West) Et quand on voit avec quelle intelligence elle a imaginé le clip de ce premier single, laissez-nous vous dire qu'on attend quelque chose de lourd (et qui fera probablement mal à ses détracteurs).

Pour l'heure, on se contentera de regarder End Game en boucle. Mais clairement, quel que soit le choix de Taylor Swift, on lui fait confiance pour nous sortir un clip travaillé.