Taylor Swift honorée par Time Magazine parmi les "Personnes de l'année" 2017

Si l'actualité musicale et générale en France est largement dominée par la disparition de Johnny Hallyday le 6 décembre à l'âge de 74 ans, à l'international la couverture du dernier Time magazine fait beaucoup parler d'elle. Comme chaque année la revue américaine de référence à désigner la "Person of The Year". Un titre honorifique qui désigne la (ou les) personnes à avoir marqué l'année passée. En 2016 c'est le président américain Donald Trump qui avait décroché cette distinction. Pour lui succéder en 2017, la rédaction du magazine à choisi "The Silence Breakers" soit "ceux et celles qui ont brisé le silence". Parmi eux on trouve la chanteuse Taylor Swift,qui figure en couverture du Time Magazine.

Find out why the Silence Breakers were chosen as TIME's Person of the Year 2017 #TIMEPOY https://t.co/jOS7zksnw7 — TIME (@TIME) 6 décembre 2017

Time Magazine a choisi de distinguer celles et ceux qui ont été de véritables lanceurs d'alerte en 2017 concernant le harcèlement sexuel et qui ont largement contribuer à la campagne virale #metoo. Taylor Swift figure parmi ces personnalités car à l'été dernier, la chanteuse faisait face dans un procès très médiatique au DJ qu'elle accusait d'attouchement. Les actrices Rose McGowan, Alyssa Milano, Ashley Judd ainsi que l'ancienne employée d'Uber Susan Fowler, la lobbyiste Adama Iwu et de nombreuses autres personnes font partie de ce groupe de "Person of The Year".