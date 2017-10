Taylor Swift : Gorgeous, l'arrivée d'un nouveau single est imminente

C'est la meilleure nouvelle pour terminer la journée ! Alors qu'elle était à Londres pour tourner un nouveau clip cette semaine, Taylor Swift s'apprête à lâcher une troisième pépite de son prochain album : Reputation, qui sera disponible le 10 novembre 2017. Après le succès planétaire de "Look What You Made Me Do" et celui (moindre) de "... Ready For It?", la chanteuse américaine vient de faire une annonce officielle sur ses réseaux sociaux : un nouveau single intitulé "Gorgeous" arrive dans moins de 24 heures. En effet, ce titre inédit sera dévoilé à minuit, heure de New York (donc six heures du matin en France).

Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 19 Oct. 2017 à 9h00 PDT

Comme à son habitude, Taylor Swift maîtrise l'art du teasing comme personne (sauf peut-être Beyoncé). Avec le court extrait qu'elle propose dans la vidéo ci-dessus, Taylor Swift est arrivée à son but : affoler le monde entier qui attend son retour ! En moins de 30 minutes, l'extrait de "Gorgeous" a enregistré déjà plus 500 000 vues. On imagine, sans trop de souci, que ce troisième extrait de Reputation sera un carton dans les charts. En attendant, revoyez les clips qui ont créé la controverse à leur sortie (on y retrouve Taylor Swift !).