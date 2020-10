Taylor Swift : Folklore, son nouvel album, bat un nouveau record

C'est un nouveau record pour Taylor Swift. En juillet dernier, l'interprète de Shake It Off nous offrait un album surprise - intitulé Folklore. Porté par l'excellent Cardigan, l'opus se place directement en tête des charts, prouvant (une fois de plus) le talent de la popstar. Avec cet album, Swift a choisi de rester discrète : moins de promotion mais toujours autant de coeur dans ses chansons. Et la stratégie a payé : l'album vient de décrocher (de nouveau) la première place du Top 200 Bilboard et, petit bonus, il s'est écoulé à un million d'exemplaires aux Etats-Unis.

Pour rappel, le Top 200 de Billboard rescence les albums les plus populaires aux Etats-Unis - de façon hebdomadaire. Folklore rejoint le classement pour la troisième fois depuis sa sortie (seul l'album Please Excuse Me for Being Antisocial de Roddy Ricch a réussi cet exploit entre Décembre 2019 et février 2020).