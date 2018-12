Taylor Swift fête ses 29 ans, 5 morceaux qui ont battu tous les records

Vous ne le savez peut-être pas mais si le chiffre fétiche de Taylor Swift est le 13, c'est parce qu'elle est justement née un 13 décembre. La popstar fête aujourd'hui ses 29 ans et pour marquer le coup, on a décidé de revenir sur ses plus grands hits. Alors évidemment, avec une carrière comme la sienne et des records à n'en plus finir (le Reputation World Tour fait par exemple partie des tournées les plus lucratives), difficile de faire choix. Et pourtant, on a trouvé.

En 2012, Taylor Swift publie l'album Red - qui commence à légèrement dévier vers la pop- et en profite pour balancer quelques tacles à son ex. Et justement, au cas où il n'aurait pas compris, elle l'a acté et signé dans un morceau : We Are Never Getting Back Together. Il se murmure même que l'ex en question (Jake Gyllenhaal) avait en horreur la pop... et que c'est pour cette raison que TayTay a fait de ce morceau un hymne pop. Et toc.

En quatrième position, il y a Love Story. A ce jour, le morceau s'est écoulé à 823,000 exemplaires. Joli score pour une réinterprétation de la légende de Roméo et Juliette.

Ah, Blank Space. Quand les médias ont commencé à coller une étiquette de serial dateuse a la pop star, elle a réagi avec la plus grande intelligence. Comment ? En se mettant dans la peau de cette fille toujours en quête d'un nouveau date. Résultat, Blank Space a explosé tous les scores.

A retrouver (aussi) sur Red, I Knew You Were Trouble serait inspiré de John Mayer. Mais, ce n'est pas l'important : le morceau reste le second plus grand hit de la chanteuse en Grande-Bretagne avec 990,000 téléchargements et écoutes en streaming. Pas mal.

Et le numéro un n'est autre que Shake It Off. Nous sommes en 2014, Taylor a 25 ans et surtout, elle est prise d'une furieuse envie de tout changer. Album pop clairement inspiré par New York et les années 80, cheveux courts et autodérision, Swift est de retour, plus forte que jamais. Et pour marquer son retour dans les charts justement, elle choisit Shake it Off. Et c'est un carton planétaire.

La bonne nouvelle, c'est que Taylor devrait revenir avec son septième album plus tôt que les fans ne le pensent. Sera t-elle de retour avec un nouveau hit en 2019 ? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, elle marquera son trentième anniversaire de façon spectaculaire.