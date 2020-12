Taylor Swift fait un don généreux à deux mères en difficulté

La pandémie de Coronavirus a mis le monde sans dessus dessous, foudroyant tous les domaines d'activités. En raison des confinements ordonnés par les Gouvernements de la planète, nombreux sont ceux qui ont perdu leur emploi... c'est le cas de ces deux mamans dont les portraits ont été publiés dans le Washington Post : Nikki Cornwell (originaire de Nashville) et Shelbie Selewski (venant du Michigan) ont ainsi partagé leurs histoires respectives dans la presse, racontant les difficultés du quotidien depuis le début de la crise. Touchée, Taylor Swift a tenu à leur venir en aide.

Les deux femmes ont chacune reçu un don de 13 000 dollars sur leur page GoFundMe avec, en plus, un petit message : "J’ai lu votre histoire dans le Washington Post et j’ai pensé que c’était vraiment courageux de votre part de la partager. Je suis vraiment désolée pour tout ce que vous avez dû traverser cette année et je vous envoie ce cadeau - d’une fille de Nashville à une autre", a t-elle ainsi écrit à Nikki (Taylor Swift a déménagé à Nashville avec ses parents lorsqu'elle était enfant, ndlr).

A Shelbie, elle adresse : "Je vous envoie ce cadeau après avoir lu votre histoire dans le Washington Post. Personne ne devrait ressentir le genre de stress qui vous a été imposé. J’espère que vous et votre belle famille passerez de bonnes vacances de Noël".

Ce n'est pas la première fois que l'artiste vient en aide à des personnes en difficultés depuis le début de la crise. Un joli geste qui, à l'aube des Fêtes, fait toute la différence.