Taylor Swift fait don de 23 000 livres à une fan

Taylor Swift a fait preuve de générosité envers une fan : l'artiste a fait don de 23 000 livres afin que Vitoria Mario puisse étudier les maths à l'université de Warwick University. La jeune femme, originaire du Portugal, vit en Angleterre depuis quatre ans. Malheureusement, elle n'a pas pu percevoir une aide gouvernement lui permettant de financer ses études.

Face à la situation, Taylor Swift n'est pas restée insensible : via GoFund, l'interprète de Lover a fait don de 23,373 livres : "Vitoria", écrit-elle. "J'ai lu ton histoire en ligne et je me sens si inspirée par ta détermination à faire de tes rêves une réalité. Je veux t'offrir ce qu'il manque pour atteindre ton but. Bonne chance dans tout ce que tu entreprends, Taylor".

Vitoria vit dans le nord de Londres et avoue que le geste de Taylor Swift a "réalisé son rêve".