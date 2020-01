Taylor Swift explique ses tournées raccourcies et évoque la tumeur de sa mère

Le 23 janvier prochain, le documentaire consacré à Taylor Swift (Miss Americana) sera présenté au Sundance Festival - avant d'être rendu disponible sur Netflix. A quelques heures de la présentation, les médias ont déjà quelques révélations à faire - l'occasion d'expliquer les raisons qui l'ont poussée à proposer une tournée raccourcie. Les fans le savent, le Lover Tour sera nettement plus court. La raison ? Taylor Swift veut se rendre disponible pour sa famille.

"Elle subissait une chimiothérapie et c'est une chose plutôt difficile à supporter", explique t-elle en évoquant sa mère dans le documentaire. "Alors qu'elle était en plein traitement, ils ont découvert une tumeur au cerveau". Elle poursuit : "Et les symptômes d'une telle maladie sont totalement différent de ceux impliqués par le cancer. Ca a été très dur pour nous en tant que famille".

La chanteuse continue, évoquant la relation forte qu'elle a avec sa mère (pour qui elle a écrit le titre Soon You'll Get Better) : "Tout le monde aime sa mère, tout le monde a une mère importante. Mais pour moi, elle est vraiment une force, elle me guide. Presque toutes les décisions que je prends, je les ai évoqué avec elle d'abord. Alors parler de sa maladie a été très difficile". C'est la raison pour laquelle le Lover Tour ne sera pas aussi fourni que les tournées précédentes : "Cette année, je dois être présente pour ma famille", explique l'interprète de Shake it Off. "Il y a énormément de points d'interrogation concernant l'année suivante alors je voulais être sûre de pouvoir rentrer chez moi".

Taylor Swift sera de passage en France cet été avec le Lover Fest.