Taylor Swift : Everything Has Changed ft. Ed Sheeran a 8 ans, 3 choses à savoir sur le morceau

Vous le savez sûrement, Taylor Swift travaille activement sur le ré-enregistrement de ses albums précédents. Alors que Fearless (Taylor's Version) a battu des records lors de sa sortie, nombreux sont ceux qui attendent la publication de Red (TV). Attendu pour le 19 novembre prochain, ce prochain opus contiendra quelques surprises (dont la version originale tant espérée de All Too Well). Et ce n'est pas tout, Ed Sheeran a déjà ré-enregistré Everything Has Changed. Et justement, le morceau célèbre ses huit ans... l'occasion pour nous de lister quelques petites choses à savoir.

Ecrite sur un trampoline

Vous n'êtes pas obligé d'y croire mais oui, Everything Has Changed a été écrite sur un trampoline : "Nous étions assis sur mon trampoline dans mon jardin parce que nous avions écrit une chanson et j'ai dit : "Hé, je viens d'acheter un trampoline. Tu veux le voir ? Et donc, il a apporté la guitare pour une raison quelconque", a ainsi confié Taylor Swift à MTV News. "On a fini par écrire une chanson entière là-bas. Pour certaines parties de la chanson, nous sautions parce que c'est un trampoline et que c'est amusant, et que notre niveau de maturité combiné est de 8 ans".

Inspirée par Ed Sheeran

Pour écrire l'album Red, Taylor Swift a choisi de s'entourer d'artistes inspirants : "Prenez quelqu'un comme Ed Sheeran", a-t-elle déclaré à Billboard. "Il vient d'un endroit tellement sincère en tant qu'auteur, et émotionnellement parlant, ses chansons vous transportent. C'est quelque chose qui m'a tellement inspiré que j'ai fini par l'appeler."

Tomber amoureux

Everything Has Changed parle d'amour (évidemment) : "Il s'agit de tomber amoureux", confiera Taylor Swift. "Il s'agit de rencontrer quelqu'un et tout d'un coup, toute votre perspective sur le monde change - vous pensez pour deux, au lieu d'un."

Patience, la nouvelle version de Everything Has Changed sera à découvrir en novembre prochain.