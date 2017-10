Taylor Swift et Harry Styles réunis lors du Victoria's Secret Fashion Show 2017 ?

Au fil des années, le Victoria's Secret Fashion Show est devenu l'un des événements les plus prisés du monde de la mode ET de la musique. A l'image du Super Bowl dont la mi-temps est presque aussi importante que la finale de la ligue de football américain elle-même, le défilé de la célèbre marque de lingerie passionne par les stars de la chanson qui viennent y interpréter leurs derniers tubes. Le défilé Victoria Secret de 2017 sera diffusé le 28 novembre prochain, le tournage ayant lieu une semaine auparavant à Shanghai pour la première fois. Si les mannequins participant au show ont déjà confirmé leur présence, les performeurs n'ont pas officiellement été annoncés par la marque. Pourtant, des rumeurs insistantes annoncent que Taylor Swift et Harry Styles seront tous les deux de la partie.

Taylor and Harry Styles are rumored to be performing at this year's Victoria Secret Fashion Show that will be held in Shanghai. pic.twitter.com/aBVlBEok55 — Taylor Swift Updates (@TSwizzleReport) 30 septembre 2017

C'est une autorisation de permis de travail qui a fuité dans la presse chinoise qui permet de suggérer que Taylor Swift et Harry Styles seront les deux performeurs du Victoria's Secret Fashion Show 2017. Si la présence de la chanteuse n'est pas étonnante alors que son tout nouvel album, Reputation, sort le 10 novembre prochain, et qu'elle a déjà été invitée musicale par le passé, celle de l'anglais surprend plus. Pour rappel, le jeune homme n'est autre que l'ex de Taylor Swift et leur histoire ne s'était pas vraiment bien finie. Les chansons I Knew You Were Trouble, Style et Out Of The Wood feraient ainsi toutes références à Harry Styles. Une performance des deux stars pourraient donc signifier que la hache de guerre a été enterrée... Vivement le 28 novembre pour en avoir le cœur net !