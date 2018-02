Vous le savez déjà (ou peut-être pas encore), en 2018, le festival Glastonbury n’aura pas lieu. Et oui, des milliers de festivaliers qui piétinent le terrain pendant quatre jours, ce n’est pas hyper bénéfique pour la fertilité du sol… Alors tous les six ans, le gigantesque festival anglais prend une pause afin de permettre à la terre de se reposer et de ne pas trop endommager Worthy Farm, l’exploitation agricole qui accueille l’événement. Glastonbury sera donc de retour en 2019 mais en attendant, pas question de laisser les fidèles festivaliers orphelins. La BBC, qui concocte tous les ans une programmation de folie pour son Big Weekend Festival, fera encore plus fort cette année : la chaîne britannique vient d’annoncer un énorme festival intitulé The Biggest Weekend. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on connait déjà les premiers noms de la programmation, qui réunira notamment Taylor Swift, Ed Sheeran, Noel Gallagher et Snow Patrol !

Comme son nom l’indique, ce festival prévu du 25 au 28 mai 2018 se déroulera sur quatre jours (du jeudi au dimanche) et s’étalera sur quatre sites différents : à Coventry en Angleterre, à Swansea au Pays de Galles, à Belfast en Irlande du Nord et à Perth en Ecosse. Les organiseurs ont expliqué qu’il s’agirait là d’un événement unique et qui à titre exceptionnel, remplacerait également le traditionnel Big Weekend Festival. The Biggest Weekend s’annonce déjà comme l'un des plus gros événements jamais organisés par la BBC avec plus de 170 000 billets mis en vente le 12 février prochain. Une chose est sûre, la totalité des tickets devrait s’envoler en quelques minutes, surtout lorsqu’on sait qu’ils seront mis en vente au prix… de £22,50 seulement ! Pour les malheureux absents, The Biggest Weekend sera bien évidemment retransmis à la radio, à la télévision et sur Internet via les différents canaux de la BBC. La suite de la programmation sera dévoilée dans les prochaines semaines et au vu des premiers noms, on a hâte de voir ce que les organisateurs nous ont gardé en réserve !