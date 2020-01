Taylor Swift et Beyoncé snobées aux Golden Globes

Nommées aux Golden Globes, Taylor Swift et Beyoncé ne sont pas reparties avec une statuette. Pour rappel, Queen B était nommée pour son travail de titan sur la bande originale du Roi Lion (notamment avec Spirit). Taylor Swift, elle, concourait avec Beautiful Ghost - à retrouver sur la bande-originale de Cats. Alors que tout le monde donnait Beyoncé favorite, c'est finalement Elton John et Taron Egerton qui sont ressortis vainqueurs.

Beyoncé - Spirit

Taylor Swift - Beautiful Ghost

Avec (I’m Gonna) Love Me Again (bande-originale du film évènement Rocketman), l'acteur et l'artiste ont reporté le Golden Globe de la Meilleure Chanson Originale. Mais tout n'est pas perdu pour les deux talentueuses popstar : les Oscars (qui auront lieu le 9 février prochain)... une chance de (peut-être) repartir avec un trophée !