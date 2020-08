Taylor Swift est numéro un sur iTunes avec The Lakes

Le 18 août dernier, Taylor Swift publiait The Lakes (ultime morceau de Folklore) sur les plateformes de streaming. Pour rappel, le huitième album de la chanteuse est disponible depuis le 24 juillet dernier et marque un tout nouveau chapitre : après avoir régné sur la pop pendant des années, Taylor Swift met cette fois sa plume au service d'une musique plus indépendante... pour mieux rencontrer le succès. L'album est en tête des classements depuis sa sortie et a même dévoilé un morceau inédit (à retrouver sur la version DeLuxe), The Lakes.

A peine publié, déjà prisé : The Lakes n'a pas mis longtemps à se hisser au sommets des charts iTunes. Produit par Jack Antonoff, le morceau clos parfaitement cet opus poétique et intemporel.