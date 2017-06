Taylor Swift est de retour sur les plateformes de streaming

Lorsque 1989 est sorti, Taylor Swift s'est elevée contre les plateformes de streaming, défendant ainsi les droits des artistes. Nombreux sont ceux qui l'ont soutenue dans sa démarche et visiblement, elle a fait le bon choix : les ventes ont explosé et 1989 s'est positionné en tête des charts. Quelques années plus tard, au moment où l'on s'y attendait le moins, la chanteuse est revenue sur sa décision. Dorénavant, l'ensemble de sa discographie est disponible à l'écoute (hors Apple Music).

Alors, pourquoi a t-elle changé d'avis ? Selon son agent, Taylor Swift a voulu célébrer un record on ne peut plus important : Avec 10 millions de ventes pour 1989 (dans le monde) et 100 millions de ventes de titres aux Etats-Unis, Taylor Swift a clairement réalisé un coup de maître. Pour rappel, Taylor Swift avait boycotté Spotify pour la simple et bonne raison que la plateforme est rémunérée par la publicité. Traduction, le service "gratuit" léserait les artistes. Et quelque part, on ne peut pas les blâmer de se battre pour leurs droits. Mais que les fans se réjouissent, ils peuvent écouter tous ses titres sur la plateforme depuis la nuit dernière.

Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre son prochain album !