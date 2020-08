Taylor Swift entre dans l'histoire grâce au succès de son nouvel album !

Le 24 juillet dernier, Taylor Swift prenait tout le monde de court avec la sortie ultra secrète de Folklore, son huitième album ! Devenue en quelques années l'une des artistes les plus prolifiques de sa génération, la chanteuse américaine ne faillit pas à sa réputation en se classant directement numéro un du Billboard Hot 200 aux Etats-Unis. Écoulé à plus de deux millions d'exemplaires dans le monde en moins d'une semaine, ce nouveau projet dépasse dores et déjà toutes les espérances de la star. Elle bat ainsi le record du meilleur démarrage de l'année (devant l'album posthume de Juice WRLD) et dépasse également les ventes de Lover, son précédent opus, sorti en 2019. Une consécration pour celle qui avait été très perturbée de ne pas récolter plusieurs nominations lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards.

Mais ce n'est pas tout ! Taylor Swift parade également en tête du Billboard Hot 100 avec son titre Cardigan. L'artiste au succès planétaire bat ainsi un record historique en devenant la première artiste de l'histoire à démarrer simultanément à la première place du Billboard Hot 100 et du Billboard 200, à savoir des classements singles et albums. En parallèle, elle est l'artiste féminine la plus écoutée sur Spotify en une seule journée avec 80,6 millions de streams. Elle coiffe au poteau Ariana Grande avec Thank u, Next. Pour terminer, Taylor Swift devient la seule chanteuse à classer sept albums en tête des charts dès leur sortie mais aussi à écouler plus de 500 000 copies de ses opus la première semaine. Ce sera tout pour aujourd'hui.