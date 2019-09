Taylor Swift en live pour BBC Radio One (VIDEOS)

Avant de venir célébrer Lover dans la ville de l'Amour (Paris), Taylor Swift est de passage en Angleterre. Au programme, une session live dans les locaux de BBC Radio One : You Need To Calm Down, Lover, The Archer, Holy Ground, London Boy mais aussi une cover de Phil Collins. On vous laisse découvrir tout ça ci-dessous !

You Need To Calm Down

Lover

The Archer

London Boy

Holy Ground

I Can't Stop Loving You (cover Phil Collins)

Deux semaines à peine après la sortie de son album, Taylor Swift bat déjà un nouveau record avec près de 3 millions de ventes. Si elle sera à Paris le 9 septembre prochain pour le présenter devant une poignée de fans chanceux, elle devrait très vite annoncer les dates d'une tournée. On a hâte.