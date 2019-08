Taylor Swift en concert exceptionnel à l'Olympia en septembre prochain !!!

C'est probablement l'une des salles les plus mythiques de France. Et si elle a accueilli tous les plus grands artistes de ces dernières décennies, le 9 septembre 2019, c'est l'américaine Taylor Swift qui aura, elle aussi, droit à ses lettres géantes sur la façade de l'Olympia situé boulevard des Capucines. Un espace relativement petit pour celle qui pourrait remplir des stades mais qui accueillera uniquement des spectateurs sur invitation. Annoncé il y a seulement quelques heures sur le compte Twitter de la maison de disque de l'artiste, la nouvelle n'a pas attendu très longtemps avant de faire le tour du web. Toutefois, pour les fans qui cherchaient déjà des places, il semble y avoir un hic...

EVENEMENT : @taylorswift13 City Of Lover Concert Tente de gagner des places pour le concert événement du 9 septembre à L' @OLYMPIAHALL ????>>> https://t.co/9N3UYgPL6j pic.twitter.com/jWTz77hkd6 — Mercury Music Group (@MercuryFrance) August 11, 2019

En effet, ce concert très privé organisé pour la promotion de la sortie de Lover, le dernier album de Taylor Swift, ne mettra aucune place en vente. Si une tournée mondiale devrait logiquement suivre, il semblerait bien que l'interprète de Shake It Off mette un point d'honneur à satisfaire ses fans français. Et si sa dernière prestation en France remonte à 2011 lorsqu'elle n'était pas parvenue à remplir le Zénith de Paris, on ne doute pas que l'énorme succès de la chanteuse lui permette désormais de remplir les plus gros stades de l'Hexagone.