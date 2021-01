Taylor Swift égalise le record de Michael Jackson aux Etats-Unis

En décembre dernier, Taylor Swift surprenait (de nouveau) son monde avec la sortie d'un album inattendu. Digne successeur de Folklore, Evermore renoue tout de même avec la pop qui, en 2014, avait fait le succès de 1989. Ces deux albums nous ont offert une facette plus intimiste de la star mais l'ont, inévitablement, rendue encore plus populaire auprès du public. Et pour cause ! Taylor Swift vient tout juste d'égaler un record détenu jusque ici par Michael Jackson dans les charts américains.

Grâce à son dernier album, la star vient de passer une nouvelle sommet en première position du célèbre et prestigieux Top Hot 200 Billboard : selon le magazine, Taylor Swift "est maintenant à égalité avec Michael Jackson". Notez que les deux "titans" sont - à ce jour- les seuls artistes a avoir passé autant de temps en première position.

Si les rumeurs voulaient qu'un troisième album "surprise" soit en préparation, pour l'heure, rien ne semble le présager... mais connaissant l'artiste, ne jamais dire jamais.