Le 9 octobre prochain auront lieu les American Music Awards 2018 et la bonne nouvelle, c'est que la liste des différents nommés est tombée. On note l'omniprésence de Cardi B, de Drake mais aussi de Taylor Swift (qui a fait un retour fracassant avec Reputation) ou encore d'Ed Sheeran qui continue de défendre Divide aux quatre coins du monde. Vous voulez la liste complète des nommés ? Prenez note, on l'a.

Drake

Ed Sheeran

Taylor Swift

Post malone

Imagine Dragons

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTENTACION

Camila Cabello ft. Young Thug, “Havana"

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Bruno Mars & Cardi B, “Finesse”

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, “Meant To Be”

Zedd, Maren Morris & Grey, “The Middle”

Beyoncé & JAY-­Z

U2

Bruno Mars

BTS

Ariana Grande

Cardi B

Demi Lovato

Shawn Mendes

Migos

Maroon 5

Panic! at the Disco

Portugal. The Man

Les votes sont d'ores et déjà ouverts sur le site des American Music Awards et notez (encore) que l'émission aura lieu le 9 octobre prochain. Présentée par Tracee Ellis Ross, la cérémonie promet de belles surprises ! Avec Taylor Swift ou encore Ed Sheeran, on imagine que certains artistes brilleront comme Camila Cabello ou encore Panic! at the Disco et Dua Lipa.