Taylor Swift : Ed Sheeran la rejoint pour chanter End Game au Jingle Ball (VIDÉO)

Taylor Swift est au sommet du monde ! Depuis que la pop star a fait son grand retour le 10 novembre dernier avec l'album Reputation enfin disponible en streaming, son nom se lit sur toutes les lèvres. Avant d'entamer une tournée mondiale en 2018, l'interprète de "Look What You Made Me Do" livrait hier soir un concert pour le Jingle Ball de la radio 102.7 KIIS FM. L'occasion parfaite pour ses fans d'entendre ses nouvelles chansons en live, pour la première fois ! Et Taylor Swift n'a pas déçu en reprenant "End Game" avec comme invité surprise... Ed Sheeran !

Pour la première performance live du titre "End Game", qu'elle partage en studio avec Future et Ed Sheeran, Taylor Swift a fait appel à son meilleur ami britannique pour qu'il vienne chanter sa partie. Evidemment, dès son arrivée sur scène, le public n'a pu contenir son excitation ! En plus de "End Game", Taylor Swift a repris au Jingle Ball ses plus gros tubes dont "Look What You Made Me Do", "Blank Space", "...Ready For It?", "Shake It Off" et une version acoustique de "I Don't Wanna Live Forever". Vous êtes fans d'Ed Sheeran ? Alors écoutez la nouvelle version de "Perfect" en duo avec Beyoncé.