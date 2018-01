Taylor Swift, Ed Sheeran et Future font le tour du monde pour le clip de End Game

On ne va pas se mentir : quand Ed Sheeran a annoncé qu'un clip serait bel et bien tourné pour End Game, on a sauté de joie à l'idée de les retrouver ensemble (pour rappel, Taylor et Ed avaient déjà tourné ensemble pour la vidéo de Things Have Changed, un featuring à retrouver sur RED). Mais cette fois, on oublie la sortie de l'école et les tenues de petites filles sages. Taylor Swift a sorti les paillettes et Future s'est ajouté à l'équation. Accrochez-vous, le trio vous emmène à Miami, Tokyo et Londres - rien que ça. Côté décor, on retrouve donc un yacht à Miami (aperçu dans le teaser), un karaoké à Tokyo (avouez, vous aussi vous feriez bien un karaoké avec Taylor Swift) et pour finir, un kebab en plein milieu de Kentish Town (à Londres, donc).

Le clip a été tourné l'an passé et visiblement, la chanteuse aurait choisi les emplacement avec Joe Alwyn : "La vidéo montre Taylor de sortie. Tous les endroits et les villes sont des lieux qu'elle a visité avec Joe. Elle a passé quelques mois loin des radars (à Londres) l'an passé et elle est sortie bien plus que ce que les gens pensent. Le clip montre qu'elle ne s'est pas enfermée et qu'elle est sortie dans ces endroits inattendus. Elle veut montrer aux gens qu'elle est une fille normale", a confié une source au Telegraph. Bon, on comprend l'idée. Mais dans la vraie vie, dans la vie normale, on ne danse pas sur un yacht à Miami. Toujours est-il que Taylor Swift a livré un clip aussi travaillé que les précédent. La vidéo est à la hauteur du titre et on ne demandait pas mieux.