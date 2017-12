Taylor Swift : Ed Sheeran confirme qu'il y aura un clip pour End Game

Il a vendu la mèche, malgré lui ! Alors que ce week-end Virgin Radio vous listait les 5 titres de Reputation que Taylor Swift devrait choisir en futurs singles, il se pourrait qu'on ait vu juste ! Car oui, parmi les tubes potentiels que l'on trouve sur le sixième album de la pop star, "End Game" en collaboration avec Future et Ed Sheeran s'impose facilement entre tous. Et pour ceux qui se demandaient si le titre deviendrait un single ou non, on a peut-être la réponse puisque Ed Sheeran a confirmé - sans vraiment le vouloir - qu'un clip était prévu pour "End Game".

Ed Sheeran confirms there will be a music video for 'End Game' backstage at the Jingle Ball. [@etnow] pic.twitter.com/Au3GfeJulN — TSwiftPR Media (@TSPRMedia) 3 décembre 2017

Dans les coulisses du Jingle Ball où il a d'ailleurs chanté "End Game" avec Taylor Swift sur scène, une journaliste de ET a demandé au chanteur si un clip était prévu pour ce duo avec son amie. Visiblement, très gêné qu'on lui pose cette question car c'était sans doute top secret, l'interprète de "Thinking Out Loud" a fait comprendre qu'il devrait y avoir une vidéo officielle dans un futur proche. Une bonne nouvelle pour les Swifties ! Il ne reste plus qu'à attendre de voir le résultat, au plus vite on espère !