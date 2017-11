Si Taylor Swift baisse la garde dans la lyric video de Call It What You Want, elle a de quoi relever la tête quant au superbe coup de promotion qu'elle a réalisé avec ABC....à moins que ce ne soit l'inverse ! A travers un teaser particulièrement cryptique, la chaîne américaine a, en effet, annoncé que l'artiste américaine présenterait, en première mondiale, une nouvelle chanson de son dernier album, Reputation, pendant le TGIT du jeudi 9 novembre. Thanks God It's Thursday est le bloc de séries made in Shonda Rhimes composé de Grey's Anatomy, Scandal et How To Get Away With Murder diffusé avec un grand succès d'audience tous les jeudis soir Outre-Atlantique.

Un joli coup publicitaire pour les deux parties, rendu possible sans nul doute grâce à la solide amitié qui lie Ellen Pompeo et Taylor Swift - l'héroïne de Grey's Anatomy a même participé au clip de Bad Blood. Si le teaser ne donne aucune information sur le titre de la chanson tirée de Reputation ni même les circonstances dans lesquelles elle sera dévoilée, on peut aisément spéculer qu'elle servira de bande-originale au 300e épisode de la série médicale - "une véritable lettre d'amour aux fans" selon la showrunner Krista Vernoff - qui, malgré ses 14 saisons, continue d'attirer toutes les semaines une audience impressionnante.