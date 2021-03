Taylor Swift dévoile You All Over Me (From The Vault)

Si vous avez suivi l'actualité de la star américaine, alors vous savez que depuis le mois de novembre, Taylor Swift est autorisée à ré-enregistrer ses précédents albums. Après nous avoir offert les excellent Folklore (Album de l'année aux Grammy Awards) et Evermore, l'artiste (qui n'a pas chômé pendant le confinement) revient avec sa propre version de l'album Fearless, publié en 2008.

Pour le promouvoir, Swift nous avait déjà offert sa version du morceau culte Love Story. Mais parce qu'elle n'est pas du genre à faire les choses à moitié, l'interprète de Shake It Off compte bien faire un petit cadeau à ses fans : sur cette version, ces derniers retrouveront des morceaux qui, malheureusement, ne figuraient pas sur l'album d'origine. A quelques jour de la sortie de l'opus tant attendu, elle dévoile ainsi You All Over Me (From The Vault), en collaboration avec Maren Morris.

En ce qui concerne la production, Swift a (une fois de plus) uni ses forces à celles d'Aaron Dessner (The National). Patience, plus que quelques jours avant de découvrir Fearless (Taylor's Version).