Taylor Swift dévoile un nouveau remix pour Lover

Décidément, cette fin d'année est rythmée par Taylor Swift ! En août dernier, l'interprète de Shake it Off dévoilait son nouvel album (intitulé Lover). Et récemment, pour porter cet opus, la star a dévoilé le single éponyme : si la version originale a fait son petit effet en live (on pense notamment à sa performance au Saturday Night Live), Taylor Swift ne s'est pas arrêtée là : Après un remix avec Shawn Mendes en personne, elle nous offre cette fois le "first dance remix".

Alors que Lover est déjà LA chanson romantique par excellence (oubliez Thinking Out Loud et Perfect d'Ed Sheeran, Lover est LE slow de l'année 2020), ce nouveau remix est encore plus poétique. Dévoilée en live sur le plateau des AMA's, cette nouvelle version devrait adoucir les plus anti-romantiques d'entre nous ! On vous met au défi de ne pas croire en l'amour après avoir écouté ce morceau écrit par la star en pleine nuit au piano.