Taylor Swift dévoile un nouveau chapitre qui réunit Folklore & Evermore

En juillet 2020, Taylor Swift dévoilait Folklore à la surprise générale. Porté par le single Cardigan, l'opus s'est hissé en tête des classements pendant de longues semaines, prouvant -une fois de plus- le talent d'écriture de Swift. Quelques mois plus tard, à quelques jours de son anniversaire, l'interprète de Shake it Off s'est offert la sortie d'un deuxième album surprise - album qu'elle qualifie cette fois de "petite soeur" de Folklore. Parce que privée de scène et de concerts, Taylor Swift a choisi de promouvoir ses deux albums via des chapitres. Alors que le "Forever is the Sweetest Con Chapter" est sorti il y a peu, place au Ladies Lunching Chapter.

In my mind all of the evermore and folklore album ladies are a part of the same universe, so I put them in a playlist together ???????? https://t.co/Z7XXO5aO5m pic.twitter.com/nZuNusLFtb — Taylor Swift (@taylorswift13) February 4, 2021

"Dans mon esprit, toutes les femmes de Folklore et de Evermore appartiennent au même univers. Alors, je les ai mises dans une playlist ensemble", commente t-elle. Dans ce chapitre, on retrouve ainsi (sans surprise) Betty mais aussi Dorothea, marjorie, No Body No Crime, Right Were You Left Me mais aussi August.

Il faudra patienter encore un peu avant de retrouver Taylor Swift sur scène. En attendant, l'artiste pourra défendre ses albums lors de la prochaine cérémonie des Grammy Awards - où elle est nommée à plusieurs reprises pour Folklore.