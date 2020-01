Taylor Swift dévoile un extrait de Only The Young dans le trailer de Miss Americana

Le 31 janvier prochain, Taylor Swift dévoilera Miss Americana sur Netflix. Présenté ce week-end lors du festival Sundance, le documentaire retracera les moments forts de la carrière de Swift mais aussi, quelques faits marquants tels que le procès qu'elle a gagné ou encore ses troubles alimentaires et ses convictions politiques. Et justement, pour appuyer ses valeurs, la jeune artiste a préparé un nouveau titre - Only The Young. Bonne nouvelle pour les fans, le morceau est teasé dans le trailer de Miss Americana.

Only The Young devrait s'inscrire dans la lignée de Miss Americana & the Heartbreak Prince - morceau qui, dans une métaphore bien choisie- peint la désillusion d'une jeunesse américaine déçue. Patience, on pourra découvrir le documentaire ET le morceau d'ici quelques jours.