Taylor Swift dévoile The Lakes à retrouver sur l'édition Deluxe de Folklore (AUDIO)

Le 24 juillet dernier, Taylor Swift surprenait le monde entier en dévoilant Folklore, un album complet, travaillé pendant le confinement. Cette nouvelle ère, portée par le single Cardigan, succède à Lover qui, confinement et pandémie obligent, n'a pas pu être exploité à sa juste valeur. Mais qu'importe, l'interprète de Shake It Off nous a offert un album poétique et parfaitement calibré. Mais, Taylor Swift n'est pas le genre à faire les choses à moitié : les fans ont ainsi pu découvrir The Lakes, un morceau inédit issu de l'édition Deluxe de Folklore :

Avec The Lakes, Taylor Swift nous offre son morceau le plus complexe mais aussi, le plus poétique. Celle dont l'écriture n'est plus à défendre (All Too Well, Clean) signe ici l'un de ses titres plus beaux - de quoi clore Folklore avec brio.