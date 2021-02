Taylor Swift dévoile sa version de Love Story et annonce la sortie de Fearless

2021 s'annonce aussi brillante que 2020 pour Taylor Swift. Vous le savez sûrement, l'interprète de Shake it Off a vu ses masters êtres vendus il y a quelques mois - un crève-coeur pour la chanteuse qui, avant Lover, nous avaient livré près de six albums. Mais loin de se laisser abattre, Taylor Swift a décidé de ré-enregistrer tous ses précédents opus. La bonne nouvelle, c'est que depuis novembre dernier, elle n'a pas chômé. Résultat, la nouvelle version de Fearless (Taylor's version) sera disponible dès le 9 avril prochain. Petit bonus, pour accompagner cette annonce, Taylor Swift nous a offert sa version de Love Story.

Notez que la nouvelle version de l'album Fearless proposera près de 26 titres - dont quelques inédits. Il faudra patienter en un peu avant de pouvoir découvrir tout cela mais une chose est sûre, Swift n'a pas fini de nous surprendre.