Taylor Swift dévoile sa playlist Spotify !

Ceux qui la suivent assidûment le savent : Taylor Swift aime partager ses coups de coeur musicaux. Et une fois de plus, la chanteuse a partagé ses morceaux favoris avec ses fans via Spotify. On y retrouve ainsi BORNS (qu'elle avait déjà partagé avec Electric Love il y a quelques années) ou encore Charli XCX. Aussi, on retrouve dans cette playlist Lady Antebellum (et non, ce n'est pas avec Need You Now), Khelani, Kendrick Lamar (grand gagnant des Grammy Awards qui devrait s'imposer encore plus avec la soundtrack de Black Panther) ou encore Julia Micheals - pour ne citer qu'eux.

Taylor Swift est sortie de son silence pour partager sa playlist mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle prépare la tournée mondiale qui ponctuera cette année 2018. Pour rappel, la chanteuse se produira dans les plus grands stades du monde (des Etats- Unis à la Grande Bretagne, par exemple). Voilà qui vous permettra de patienter un peu avant de la revoir inonder -de nouveau- la toile !