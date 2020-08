Taylor Swift dévoile les secrets de Cardigan, son dernier clip

En juillet dernier, Taylor Swift surprenait le monde en dévoilant Folklore, un nouvel album écrit et produit dans le confinement. L'interprète de Lover nous a livré un album aussi poétique que vulnérable, avec tout le talent qu'on lui connait. Pour porter cet opus, Taylor Swift a choisi Cardigan en guise de premier single et le petit bonus, c'est qu'elle s'est entièrement occupée du clip : de l'écriture à la réalisation en passant par le maquillage, Swift a tout travaillé. Et la connaissant, le clip renferme forcément quelques secrets. Surprise, elle les détaille.

«J'ai été inspirée par le sentiment d'isolement et par le fait que cela peut être soit libérateur soit terrifiant, a-t-elle expliqué. Je considère l'album 'Folklore' comme étant mélancolique et plein d'évasion. Triste, beau, tragique. Comme un album photo plein d'images, et toutes les histoires derrière ces images.», explique t-elle dans une vidéo réalisée en partenariat avec VEVO.

Dans les coulisses du clip de Cardigan

Dans le clip de Cardigan, quelques détails (importants) se sont glissés. D'abord, l'on remarque un hommage à son grand père - dont la photographie apparaît à l'écran. Ensuite, en prêtant attention au décor, l'on peut voir que l'horloge indique "13" - son chiffre fétiche. Et ce n'est pas tout ! Le décor extérieur à son importance : la forêt qui ouvre la vidéo symbolise le «début d'une relation où tout semble magique et plein de beauté».

Pour travailler Cardigan, Taylor Swift a choisi d'unir son talent à celui de Rodrigo Prieto (directeur de la photographie). Concernant l'inspiration, Taylor Swift s'est basée sur "certaines pièces d'époque et des films fantastiques qu'elle regardait à l'époque". Ensuite, le tout à été envoyé au directeur de la photographie. Le résultat tel qu'on le connait a atteint les 15 millions de vues sur Youtube - un bel exploit.