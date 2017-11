Taylor Swift dévoile le making of de Delicate en studio (VIDÉO)

Tout pour faire plaisir à ses fans ! Il y a quelques jours, Taylor Swift vous invitait chez elle pour découvrir le making of de "Gorgeous". Durant l'écriture et la composition de son nouvel album Reputation, la chanteuse américaine n'a pas oublié de se filmer à chaque fois que l'inspiration lui venait, pour ensuite faire une mini-série de vidéos Making Of dans lesquelles on voit l'envers du décor. Et l'artiste a encore frappé ! Les Swifties peuvent désormais voir une partie du processus de création du titre "Delicate" qui fait partie de nos favoris. La vidéo, c'est tout de suite !

On retrouve Taylor Swift aux côtés de Max Martin en studio, dans lequel ils planchent sur le morceau "Delicate". Comme vous pouvez le constater, la pop star n'arrive pas à poser sa voix comme elle le souhaiterait pour le pont musical de la chanson... Mais il faut persévérer puisqu'à la fin elle y arrive, et on voit que ça le rend heureuse ! On espère que d'autres vidéos de ce type seront bientôt disponibles pour les fans. Et vivement qu'elle choisisse le troisième single de Reputation qui est déjà l'album le plus vendu aux Etats-Unis en 2017.