Taylor Swift dévoile le chapitre 'Yeah, I showed up at your party'

La semaine dernière, Taylor Swift jouait Betty (à retrouver sur l'album Folklore, sorti en juillet dernier) pour la toute première fois. L'artiste n'avait pas foulé la scène des ACM Awards 2020 depuis près de sept ans - un joli retour aux sources pour celle qui, il y a plus de quinze ans, faisait ses premiers pas sur la scène country. Récemment, l'artiste a dévoilé un nouveau chapitre relatif à Folklore : Le 'Yeah, I Showed Up At Your Party Chapter' est disponible et il regroupe Cardigan, Mirrorball, The Last Great American Dynasty, Invisible Thing, The 1 ou encore la fameuse version live de Betty.

Yeah I showed up at your party...then made a thematic album chapter about it ???? https://t.co/kW25zqtOqe pic.twitter.com/1M6gwWN7bO — Taylor Swift (@taylorswift13) September 21, 2020

Les fans l'ont compris tout de suite, le chapitre tient d'ailleurs son titre du refrain du morceau. Si Taylor Swift a préféré ne pas promouvoir ce nouvel opus dans les médias, elle a choisi de scinder cet album (qui est de loin son plus poétique) en plusieurs chapitres tels que The Sleepless Nights ou encore The Escapism. Celui-ci, peut-être plus optimiste, sera t-il le dernier ?