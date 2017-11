Taylor Swift dévoile la tracklist officielle de Reputation après un leak

Depuis son retour, la chanteuse pop la plus célèbre du monde est au centre de toutes les attentions. Alors que son nouvel album, Reputation, est pressenti pour réaliser des ventes records en 2017, Taylor Swift s'apprête à faire un come-back magistral. Si la sortie officielle de l'opus est prévue pour le 10 novembre (patience, plus que trois jours !), la chanteuse a été victime de hacking cette nuit. En effet, la tracklist de son album a leaké sur la toile ! Tay Tay a alors décidé de publier elle-même la tracklist officielle de Reputation que vous pouvez désormais découvrir ci-dessous !

3 days until #reputation Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 7 Nov. 2017 à 18h52 PST

Comme vous pouvez le voir, la grande surprise de Reputation est bel et bien un featuring de Taylor Swift avec Ed Sheeran et Future ! Si ce dernier - intitulé "End Game", est la seule collaboration de l'album, de nombreux titres intriguent et attirent notre attention. "King of my heart", "Don't Blame Me", "Gateway Car", font partie de cette tracklist officielle, et on a hâte de les entendre ! En attendant, saviez-vous que Taylor Swift menace d'attaquer en justice un blog qui la compare à Hitler ? Pas cool !