Taylor Swift dévoile la tracklist (énigmatique) de Red (Taylor's Version)

C'est probablement l'album le plus attendu de cet automne : Taylor Swift, bien décidée à ré-éditer les albums dont les masters ont été rachetés continue sur sa lancée. Après nous avoir offert Fearless (Taylor's Version) il y a quelques mois, l'interprète de Shake It Off publiera sa propre version de Red en novembre prochain. Pour mieux faire patienter ses fans, l'artiste vient de dévoiler un teaser énigmatique : au programme, la tracklist.

Comme elle l'avait fait pour annoncer les morceaux qui seraient présents sur Fearless (TSV), Swift a choisi de publier les titres. Jusque ici, rien d'anormal. Mais le petit bonus, c"est que pour trouver les bons morceaux, les fans devront remettre les lettres dans l'ordre.

Si Ed Sheeran promet de nombreuses surprises pour cet opus, l'on sait déjà que Taylor Swift compte proposer les morceaux qui ont fait le succès de Red (We Are never Getting Back Together, I Knew You Were Trouble ou encore Everything Has Changed auront ainsi droit à leur version 2021). Mais ce que les fans attendent, ce sont les titres qui n'ont jamais été publié sur la version d'origine... comme la version longue d'All Too Well, par exemple.

Il faudra patienter encore quelques mois avant de pouvoir découvrir cette nouvelle version mais d'ici là, on a de quoi s'occuper.