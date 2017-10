Taylor Swift dévoile Gorgeous et s'affirme encore plus 

Taylor Swift n'a jamais sorti un seul disque qui se ressemblait à son prédécesseur. On se souvient du tournant pris avec 1989, un album pop qui contrastait clairement avec Red, l'opus précédent. Lorsque Look What You Made Me Do est sorti, cette version 2.0 de Bad Blood avait surpris les fans et les médias... avant de finir en tête des charts. Taylor Swift a pris son temps mais visiblement, elle prépare un disque encore plus affirmé que les précédents. Cette nuit, Gorgeous (troisième extrait de Reputation) est sorti. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a strictement rien à voir avec les deux autres lead singles.

Avec ce morceau, la chanteuse confirme son envie d'explorer l'électro pop. Taylor Swift y campe -une fois de plus- une femme forte et sûre d'elle, preuve qu'elle a bien grandi depuis son ère country. On ne va pas vous mentir, il y aura deux camps : ceux qui aiment et ceux qui détestent. Visiblement, avec cet album, il n'y aura pas de demi-mesure. Taylor Swift surprend mais si les artistes ne prenaient pas de risques, ils n'iraient pas bien loin !