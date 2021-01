Taylor Swift dévoile "forever is the sweetest con Chapter", qui réunit des morceaux de Folklore et de Evermore

En décembre dernier, Taylor Swift provoquait (une fois de plus) la surprise en dévoilant Evermore. Pour rappel, ce nouvel album est présenté comme 'la petite soeur' de Folklore - album publié en juillet 2020. Pour promouvoir Folklore justement, Swift avait rassemblé les titres de l'album en plusieurs petits EP (comme des chapitres). Cette fois, elle réitère - à la seule différence que les chapitres proposés réunissent des morceaux issus des deux albums.

Ainsi, le chapitre intitulé "forever is the sweetest con" se compose de Mirrorball, Invisible String (Folklore), Willow, Cowboy Like Me, Evermore, Long Story Short (Evermore). C'est avec Willow que Swift avait choisi d'annoncer la sortie de cet opus réussi et dire qu'Evermore s'est hissé en tête des charts dès sa publication serait un euphémisme : l'album est resté au sommet des classements aux Etats-Unis, permettait à l'interprète de Shake it Off d'égaler un record jusque ici détenu par Michael Jackson.

Après une année 2020 chargée, que nous réserve l'artiste pour les mois à venir ? A ce stade, tous les paris sont permis !