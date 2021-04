Taylor Swift dévoile Fearless (Taylor's Version) avec six morceaux inédits

En 2008, avec des morceaux efficaces tels que Love Story ou encore You Belong With Me, Taylor Swift se faisait une place de choix dans le paysage musical international en en publiant l'album Fearless. 13 ans plus tard, l'artiste nous offre sa propre version avec, en bonus, six morceaux inédits.

"Le soir où tout a changé"

Sur cette toute nouvelle version, les fans retrouveront les classiques qui ont fait la notoriété de l'album mais, pas que : des titres tels que Mr Perfectly Fine ou encore You All Over Me viennent compléter l'opus - un joli cadeau fait aux fans mais aussi (et surtout) une manière de rendre cette nouvelle version plus attrayante que l'originale. Après les succès inconstatables de Folklore et de Evermore (ses précédents opus, travaillés pendant le confinement), Taylor Swift continue d'occuper les charts et les classements : avec Fearless (Taylor's Version), l'interprète prouve (une fois encore) sa capacité à se ré-inventer.

Cette nouvelle version de Fearless, entièrement supervisée par Swift en personne, est la meilleure réponse que l'artiste pouvait donner face à l'achat de ses précédents masters.