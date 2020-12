Taylor Swift dévoile Evermore, son (excellent) neuvième album

Une fois de plus, Taylor Swift a su créer l'effet de surprise. A quelques jours de son anniversaire (l'artiste fêtera ses 31 ans le 13 décembre prochain), Taylor Swift a choisi de faire elle-même un cadeau à ses fans et ce, en dévoilant un neuvième album. Annoncé hier de façon complètement spontanée, l'opus s'annonçait tout aussi prometteur que le précédent, publié en juillet 2020. Pourquoi ? Tout simplement parce que des artistes tels que The National, Haim ou encore Bon Iver y font une apparition.

Porté par le single Willow (dont le clip est désormais disponible), ce nouvel album met, comme Folklore, toute la poésie de Taylor Swift en avant. Au programme, du rêve, des histoires et une grande bouffée d'air : "Si Folklore est la grande soeur romantique et introspective, Evermore est la jeune soeur intrépide", annonce le média britannique NME.

Sur cet album, Taylor Swift joue avec les genres et c'est justement ce qui différencie Evermore de Folklore : l'interprète de Shake It Off y a ajouté quelques touches de pop qui ne sont pas sans rappeler 1989. Evermore continue d'explorer l'univers de Folklore avec brio - témoignant (une fois de plus) du talent d'auteure de Taylor Swift.

En cette période plus que compliquée, rien de tel qu'un échappatoire poétique.