Taylor Swift dévoile deux inédits d'Evermore, son dernier album

Après le succès incontestable de Folklore (qui est d'ailleurs, à l'unanimité, l'un des meilleurs albums de 2020), Taylor Swift a réitéré il y a quelques semaines : à la surprise générale, l'interprète de Shake it Off a publié le digne héritier de cet opus réussi, Evermore. Au programme, une collaboration efficace avec HAIM mais aussi un morceau avec The National (ainsi qu'un autre chanson travaillée avec Bon Iver). Bref, Taylor Swift a célébré son anniversaire en nous offrant un beau cadeau. Et visiblement, ce n'est pas fini : il y a quelques jours, Swift a publié deux morceaux inédits (à retrouver sur l'édition bonus d'Evermore) sur les plateformes de streaming. Découvrez sans plus attendre Right Where You Left Me mais aussi It's Time To Go.

Tandis que le premier morceau (Right Where You Left Me) évoque la sensation de ne pas pouvoir avancer, It's Time To Go décrit à la perfection son départ de Big Machine Records qui, on le rappelle, est l'ancien label de l'artiste. Une fois de plus, Taylor Swift met ici les mots au service de ses émotions et, c'est réussi.