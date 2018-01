Taylor Swift détrônée sur Spotify mais, par qui ?

Avec Reputation, Taylor Swift a repris ses droits dans les charts américains et mondiaux. En même temps, quand Look What You Made Me Do est sorti cet été, les fans se sont rués sur le clip ainsi que sur les plateformes de streaming pour l'écouter en boucle - on ne l'avouera pas tous mais si, Taylor nous avait manqué. Résultat, son retour l'aura propulsée au rang de numéro un - en plus de lui permettre de décrocher un record d'écoutes sur Spotify. Sauf que dans le monde merveilleux de l'industrie musicale, rien ne dure. Taylor Swift ne détient plus ce fameux record et celui qui l'a détrônée n'est autre que Drake.

Congrats King. Samesies. Une publication partagée par champagnepapi (@champagnepapi) le 23 Janv. 2018 à 6 :44 PST

La semaine dernière, Drake a donc publié deux titres : ‘God’s Plan’ et ‘Diplomatic Immunity' - notez d'ailleurs que ces deux morceaux appartiennent au projet Scary Hours. Or lundi, God's Plan a cumulé pas moins de 4.3 million streams - oui, en une seule et unique journée. Et ça, en 24 heures, c'est un record. Evidemment, le rappeur n'a pas manqué de marquer l'évènement avec un post Instagram. Le 22 janvier 2018 devrait resté gravé dans sa mémoire et... peut-être même dans celui de Taylor.