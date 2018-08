Taylor Swift détrônée par BTS et leur single Idol

Il y a un an tout juste, Taylor Swift faisait son grand retour dans les charts avec Look What You Made Me Do, premier single de Reputation. Après des mois de silence, la pop star a livré un clip déroutant (et percutant) dans lequel elle enterrait clairement son passé et ses différentes ères. Résultat, en moins de 24 heures, Taylor Swift a battu un record sur Youtube avec 43,2 millions de vues. Taylor Swift, qui cartonne avec son album Reputation pouvait donc se vanter d'avoir réalisé un exploit sur la plateforme. Oui mais ça, c'était avant la sortie du clip de Idol, par BTS.

En 24 heures, le clip dévoilé par le groupe de K-POP coréen a cumulé pas moins de 45 millions de vues. A l'heure actuelle, il plafonne à 90 millions. Si l'exploit en lui-même est déjà énorme, le groupe a carrément battu son propre record : avec Fake Love, ils avaient atteint les 35.9 millions de vues en 24 heures. Alors, qui dit mieux ?