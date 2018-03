Taylor Swift : Delicate, une nouvelle vidéo annoncée pour Spotify

Le Reputation World Tour se prépare mais ce n'est pas une raison pour Taylor Swift pour délaisser ses fans. La chanteuse débutera sa série de concerts en mai prochain (elle commencera d'ailleurs par les Etats-Unis avant de s'envoler pour l'Angleterre) mais pour faire patienter ses fans, elle a choisi de dévoiler une nouvelle vidéo pour Delicate - son dernier single. Dans le clip officiel, Taylor Swift a revêtu sa plus belle robe bleue pour mieux danser sous la pluie. Cette fois, on ne sait rien de la vidéo - hormis qu'elle sera diffusée sur Spotify uniquement.

Taylor Swift continue ainsi la promotion de son dernier album - qui d'ailleurs a battu un nouveau record récemment. On ne sait pas encore ce que réserve sa tournée mais on lui fait confiance pour que le Reputation World Tour soit un véritable show. Rien que le choix des premières parties laisse présager que cette tournée sera mémorable : tenez-vous bien, c'est Camila Cabello et Charli XCX qui s'occuperont d'ouvrir les concerts.