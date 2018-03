Taylor Swift est le genre à soigner ses sorties. Ses clips, le plus souvent, elle les réserve à de grandes occasions comme les cérémonies. Alors forcément, quand est venu le moment de dévoiler Delicate, c'est tout naturellement qu'elle a privilégié les iHeart Radio Music Awards. Et pour ce clip, elle a choisi l'honnêteté. Les flashs, les paillettes et les reputations souvent taillées à la hâte ne valent plus grand chose face à cette vidéo.

La robe bleue rappelle bien sûr Out Of The Woods tandis que du côté des fans, on jure que la nouvelle Taylor ressemble à celle de Begin Again - en même temps, ils analysent tous ses clips. On y retrouve aussi quelques clins d'oeil à ses clips précédents (comme le grand écart, déjà vu dans Shake it Off). On y voit une Taylor Swift beaucoup plus sage que dans End Game et surtout, beaucoup moins piquante que dans Look What You Made Me Do. Sur Youtube, on comptabilise déjà pas moins de 3 millions de vues. Comme quoi, la nouvelle stratégie de communication de Taylor Swift paie. Moins se montrer pour mieux régner.