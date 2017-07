Elle commence à manquer tous ses fans ! Si Taylor Swift a fait son grand retour sur les plate-formes de streaming au début de l'été, la chanteuse américaine n'a jamais été aussi discrète dans les médias. Hormis quelques rares photos prises par des paparazzi, TayTay est introuvable ces derniers temps et cela inquièterait presque son public... Chez Virgin Radio, plus rationnels, on imagine que l'interprète de "Blank Space" est en train de plancher dans le plus grand des secrets sur son prochain album studio, qui succèdera à l'excellent 1989. Quand reviendra-t-elle avec de nouvelles chansons ? Le patron du label Big Machine Records qui l'a découverte très jeune, Scott Borchetta, a son avis sur la question.

Interviewé par E! News, Scott Borchetta fait comprendre aux fans de Taylor Swift que tout viendra à point pour ceux qui savent attendre : "Vous pouvez absolument attendre plus de musique de la part de Taylor Swift. Mais, vous savez quoi, une des choses que l'on fait toujours avec Taylor est qu'elle est toujours la patronne. Quand elle sera prête à dire à ses fans qu'elle reviendra, elle le fera. Nous avons une règle qu'on se répète au label : la première règle du Taylor Club est de ne pas parler du Taylor Club.", autrement dit : Taylor Swift sera la première à informer le public quand un nouveau single sera prêt ! On espère bientôt, même si elle est déjà reine incontestée des charts de 2017 aux côtés de Rihanna grâce à son duo avec Zayn Malik.