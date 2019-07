Taylor Swift de nouveau en guerre mais, pourquoi ? Le recap'

Quelques semaines à peine après avoir enterré la hache de guerre avec Katy Perry, Taylor Swift repart au front. Mais cette fois, on est loin des embrouilles entre copines. Mais alors, que s'est t-il passé ? Le recap.

"Je porte un toast à ma mère, qui a dû écouter tous ces dramas", chante t-elle dans This is why we can't have nice things... eh bien une fois de plus, le drama est tombé - innondant les réseaux sociaux comme Instragam et Tumblr. Et justement, tout est parti de Tumblr, où Taylor Swift a posté un communiqué qui, de toute évidence, a rendu ses fans fous de rage. Pourquoi ? Tout simplement parce que la popstar y explique que ses six précédents albums (publiés chez Big Machine Records) ne lui appartiennent plus. On vous explique : l'ancien label de Taylor Swift (Big Machine, donc) a été racheté par Scooter Braun, le manager de Justin Bieber. Et c'est justement là que ça coince. En revandant sa société Scott Borchetta, cède au passage les droits des six premiers opus de Taylor Swift ("Taylor Swift", "Fearless", "Speak Now", "Red", "1989" et "Reputation").

« J'ai appris que Scooter Braun avait acheté mes droits lorsque la nouvelle a été annoncée dans la presse. Tout ce à quoi j'ai pensé, ce sont les intimidations incessantes et la manipulation que j'ai subies durant des années », a t-elle ainsi écrit dans le communiqué posté dimanche. Elle y rappelle ensuite comme Scooter Braun avait, suite à cela, réuni ses deux clients (Kanye West et Justin Bieber) pour mieux l'enfoncer sur la toile. « Désormais, Scooter m'a dépouillée du travail de ma vie, que je n'ai pas eu l'occasion d'acheter. En gros, mon héritage musical tombe entre les mains de quelqu'un qui a essayé de le détruire », poursuit-elle.

"Heureusement, je fais aujourd'hui partie d'un label qui estime que j'ai droit de posséder ce que je crée. J'espère que les jeunes artistes qui rêvent de se lancer dans la musique liront ceci et apprendront à mieux se protéger lors de négociations. Vous devriez toujours être le propriétaire de votre art". Dans la sphère musicale, de nombreux artistes ont pris parti : Ariana Grande, Cara Delevingne, Todrick Hall, Halsey, Iggy Azalea et dautres artistes soutiennent Swift. Petit bonus, le hashtag #We StandWithTaylor est partout sur la toile.

Maintenant signée chez Republic Records, Taylor Swift s'apprête à publier un nouvel opus, Lover. Il sera dans les bacs le 23 août.