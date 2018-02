Taylor Swift : Dans les coulisses du Reputation World Tour

Elle n'a même pas encore commencé et pourtant, le Reputation World Tour s'annonce déjà comme l'une des tournées les plus lucratives. En même temps, venant de Taylor Swift, on n'en attendait pas moins. La chanteuse s'est faite discrète dernièrement (au grand désespoir de ses fans) mais visiblement, c'est pour mieux préparer sa série de concerts à venir.

Repu-hearsals ???? Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 12 Févr. 2018 à 9 :24 PST

Pour rappel, le Reputation World Tour débutera en mai prochain et passera par les Etats-Unis (ainsi que par la Grande-Bretagne). Pour voir Taylor Swift sur scène, les fans français devront prendre un Eurostar ou alors, choisir d'aller au Biggest Weekend festival (Angleterre) - où Ed Sheeran devrait également se produire. Côté scéngraphie, on attend quelque chose d'au moins aussi spectaculaire que le 1989 World Tour. Verdict d'ici quelques mois, donc !