Taylor Swift crée la surprise et dévoile The Archer, son nouveau titre

Quelques heures seulement après avoir fait un live Instagram, Taylor Swift vient de publier le cinquième titre de son futur album Lover. Et comme à son habitude, la chanteuse américaine a dévoilé une ballade. En effet, cette dernière a pour tradition de placer une chanson très personnelle en cinquième position de chaque disque

. C'est cette fois-ci avec The Archer qu'elle se révèle. Un titre qui aborde les notions d'insécurité et de questionnement au sein des relations de couple. Doté d'un rythme doux mais entraînant, le titre publié sur YouTube a déjà été vu plus de 3 millions de fois en quelques heures.

Avec un album prévu pour le 23 août prochain, Taylor Swift continue de peaufiner son nouvel opus. D'ailleurs, cette dernière a tout particulièrement soigné sa promotion en France où elle espère augmenter sa popularité. Après des titres comme Me! ou You Need To Calm Down, la chanteuse américaine continue dans sa lancée et espère bien battre tous les records avec son nouvel album. Un projet qui pourrait encore augmenter sa fortune déjà colossale.