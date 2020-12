Taylor Swift confie n'avoir "aucune idée de la suite"

Et de neuf. Près de six mois après la sortie surprise de Folklore, Taylor Swift a (de nouveau) frappé : l'artiste a dévoilé un nouvel album surprise (baptisé "petite soeur de Folklore"). Porté par le single Willow et comprenant des collaborations prestigieuses (The National, HAIM, Bon Iver), Evermore s'est très vite glissé parmi les sorties les plus importantes de cette fin d'année. Taylor Swift, de son côté, s'est confiée sur cette surprise mais aussi sur la suite.

"Avant même que je ne m'en rende compte", explique t-elle sur Instagram, "il y avait près de 17 histoires, certaines entremêlées les unes aux autres. Il y a celle avec ces deux artistes qui tombent amoureux alors qu'ils parcourent les stations balnéaires pour trouver de riches bénéficiaires romantiques. Celle où deux amoureux avaient des plans bien différents pour la même soirée : l'un apporte une bague, l'autre veut rompre". Elle poursuit, évoquant des titres tels que Marjorie ou encore, No body, no crime : "L'anthologie des mariages malheureux qui ont mal tourné et qui comprennent l'infidélité, la tolérance ambivalente et même le meurtre. Le motif le plus juste, pour venger les déchus. La prise de conscience que le seul chemin vers la guérison est peut-être de souhaiter le bonheur à celui qui vous l'a enlevé. L'une d'entre elles met en scène ma grand-mère, Marjorie, qui me rend encore visite parfois... ne serait-ce que dans mes rêves."

"Je n'ai aucune idée de la suite", avoue t-elle. "Je ne sais rien de beaucoup de choses ces jours-ci et je me suis donc raccrochée à la seule chose qui me permette de rester en contact avec vous tous. Cette chose a toujours été et sera toujours la musique. Et que cela continue, à jamais"

En moins de 18 mois, Taylor Swift a ainsi publié près de 3 albums : Lover, Folklore et maintenant, Evermore. Alors que la pandémie de Coronavirus a littéralement ruiné les plans de tournée pour la promotion de Lover, Swift ne s'est pas laissée abattre, se réfugiant dans la musique. Pour le meilleur, puisque Folklore a battu des records. Et quelque chose nous dit qu'Evermore connaîtra le même succès.