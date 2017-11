Taylor Swift comparée à Hitler, la chanteuse menace d'attaquer en justice un blog

Il y a quelques mois, Taylor Swift signait son grand retour avec Look What You Made Me Do, un message adressé à tous ceux qui, inévitablement, l'ont attaquée ou humiliée ces dernières années. Dans le clip, la chanteuse a joué avec les différents personnages forgés au cours de sa carrière et du côté de la presse et des fans, on a applaudi la performance. Mais un blog américain (intitulé Pop Front) a choisi d'analyser le clip pour mieux montrer que certains éléments de la vidéo et du titre dénonceraient les "privilèges et la colère des blancs".

Intitulé ‘Swiftly to the alt-right: Taylor subtly gets the lower case kkk in formation’, l'article publié en septembre dernier n'y va pas de main morte : "Les paroles de Taylor Swift dans Look What You Made Me Do semblent jouer un rôle subtile et discret dans le support des blancs envers une hiérarchie raciale", explique l'auteure (Meghan Herning. "Beaucoup de "alt-right' (partisans de la droite alternative') voient dans la chanson une renaissance qui s'aligne sur la montée de Trump. A un certain moment du clip, Taylor gouverne une armée de mannequins depuis un podium, de la même façon qu'Hitler l'a fait avec les Nazis d'Allemagne. Les similitudes sont étranges et troublantes", poursuit-elle.

Aussi, elle ajoute : "Ses paroles sont comme une affirmation pour tout ce que les alt-right ont ressenti pendant des années : ils se sont sentis oppressés, effrayés à l'idée d'assumer leurs idées, pris pour des fous. Et maintenant qu'ils se sentent plus puissants, ça fait du bien au mouvement d'avoir une pop star blonde, conservatrice et blanche qui a été "maltraitée" par des personnes de couleur dans les médias, chantant haut et fort leurs sentiments'.

Après avoir publié cet article, Meghan Herning a reçu une lettre de l'équipe juridique de Taylor Swift, lui demandant de le retirer : "il semblerait que cela soit une attaque mal intentionnée à l'encontre de Mrs. Swift, qui vise à la présenter comme une sorte de figure suprémaciste - ce qui est infondé et qui denature complètement Mrs Swift", atteste la lettre en question . L'ACLU (American Civil Liberties Union) a envoyé une lettre à Taylor Swift et ses équipes attestant que l'article ne serait pas retiré. Cette même lettre explique que "le blog est constitué d'un mélange de discours politiques et de commentaires critiques. Il discute de la situation politique actuelle des Etats-Unis, de la levée actuelle de la suprématie blanche et du fait que certains suprémacistes aient apparemment adopté Mrs Swift en interprétant de façon critique certains éléments de sa musique, de ses paroles ou de ses vidéos".

Taylor Swift dans Look What You Made Me Do

Taylor Swift est donc prête à attaquer Pop Front en justice mais pour l'heure, aucune autre information n'a filtré. Le magazine britannique NME a approché les équipes de communication de la chanteuse pour plus d'informations.